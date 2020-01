Arrestato per spaccio di droga fugge e non si presenta all'udienza, adesso è ricercato (Di martedì 7 gennaio 2020) Sofia Dinolfo L'uomo è un 24enne di Catania, stava scontando già una misura restrittiva ai domiciliari e nel frattempo si dedicava allo spaccio di droga da casa, poi è stato scoperto dai carabinieri e durante l'udienza per la convalida dell'arresto non si è presentato perchè fuggito di casa Viene sottoposto alla misura restrittiva dei domiciliari per via della sua fiorente attività dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti ma, nonostante tutto, porta avanti il “lavoro” da casa e viene Arrestato. Unico particolare? Non si presenta all’udienza di convalida perché fuggito. adesso è ricercato dai carabinieri. Il fatto è accaduto a Catania e il protagonista dell’illecito di cui si sono perse le tracce è il 24enne Simone Alessandro Russo. L’uomo era un volto già noto alle forze dell’ordine per via dei reati commessi in materia di detenzione e spaccio di droga e stava già ... Leggi la notizia su ilgiornale

