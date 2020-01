Arezzo, trovato neonato abbandonato nell’androne di un palazzo (Di martedì 7 gennaio 2020) Una vicenda davvero incredibile è accaduta nel giorni scorsi ad Arezzo, precisamente su via Po. Un gruppo di ragazzi ha trovato un neonato di soli quattro mesi, abbandonato nell’androne di un palazzo. Era nel suo ovetto e non riusciva a smettere di piangere. Le temperature erano molto basse. I genitori sono stati trovati qualche ora dopo, ma ora è partita un’indagine da parte delle forze dell’ordine, per capire cosa sia accaduto in quella serata. In base alle informazioni che sono venute fuori nelle scorse ore, sembrerebbe che il gruppo di ragazzini, mentre stava passeggiando, intorno alle due di notte, abbia sentito il pianto di un bambino. Visto che con il passare del tempo non smetteva hanno deciso di iniziare a cercarlo. Dopo pochi minuti, lo hanno trovato nell’androne del palazzo, nel suo ovetto, in un posto riparato, ma ben visibile. Le temperature erano ... Leggi la notizia su bigodino

