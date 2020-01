Antonio e Greta, tragedia in vacanza. Quel taxi maledetto li ha portati alla morte (Di martedì 7 gennaio 2020) tragedia durante la vacanza a Cuba: due turisti italiani morti sul colpo a seguito di un incidente stradale. È successo la mattina dello scorso 4 gennaio. Come riporta il quotidiano La Nazione, le vittime, Antonio Tiseo, 66 anni di Firenze, e Greta Calabrese, 52 anni, di Pistoia, viaggiavano a bordo di un taxi diretto alla spiaggia di Varadero, a Cuba, dove i due erano in vacanza e stavano condividendo il viaggio insieme a un gruppo di turisti russi, anche loro deceduti nell’incidente. La dinamica dello schianto è ancora da chiarire, ma a quanto pare il tassista avrebbe perso il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta e scontrandosi con un altro mezzo che stava sopraggiungendo. Nell’incidente, oltre ai clienti del taxi, hanno perso la vita anche i guidatori dei due mezzi coinvolti. (Continua dopo la foto) Come ricostruisce La Nazione, Antonio Tiseo era arrivato a Cuba il 31 ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

