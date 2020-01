Antonella Elia confessa le sue paure e perplessità prima di entrare nella Casa (Di martedì 7 gennaio 2020) Manca davvero pochissimo per l’inizio del Grande Fratello Vip, ancora qualche ora ed Antonella Elia e gli altri concorrenti varcheranno la famosa porta rossa. E mentre da un lato l’attesa del pubblico arriva all’apice, dall’altro cresce l’adrenalina dei futuri inquilini della Casa. Proprio Antonella Elia ha parlato di questa fibrillazione, confessando anche alcune paure e perplessità circa la vita di fronte alle telecamere. La perplessità più grande di Antonella Elia Non si è mai troppo formati per affrontare un reality. Nonostante Antonella Elia abbia affrontato, da ex naufraga, ardue sfide a cui l’Isola dei Famosi l’ha sottoposta, non diminuisce la paura di fronte alla possibilità di vivere 24 ore su 24 sotto l’occhio vigile del pubblico. È la stessa Elia ad ammetterlo, nel corso di un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. Visualizza questo post su ... Leggi la notizia su thesocialpost

