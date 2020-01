Anticipazioni Un posto al sole del 7 Gennaio: ecco cosa accadrà (Di martedì 7 gennaio 2020) ecco cosa accadrà nella prossima puntata di Un posto al sole in onda oggi, martedì 7 Gennaio 2019, su RaiTre dalle ore 20.45! ecco dove eravamo rimasti: Serena è sempre più insospettita dagli strani atteggiamenti di Filippo che dal ritorno in città di Viviana è diventato schivo e molto strano. Per questo motivo la donna si decide e vuole capire se tra il marito e Viviana ci sia stato o no qualcosa. Ovviamente il confronto porterà notevole tensioni. Intanto Carla e Mia iniziano a costruire un buon rapporto. Mentre Vittoriio è impaziente perchè non vede l’ora di rivedere Alex che deve rientrare al Caffè Vulcano così da poterle stare accanto il più possibile. Invece la tensione tra Otello e Renato diventa sempre più accesa e per questo Raffaele cerca di fare da mediatore. Anticipazioni Un posto al sole del 7 Gennaio ... Leggi la notizia su velvetgossip

