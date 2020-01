Animali, Nebrodi: avvistato grifone sulle Rocche del Crasto, proviene dall’Abruzzo (Di martedì 7 gennaio 2020) Un grifone abruzzese tra i grifoni del Parco dei Nebrodi: risulta sempre più meta di frequentazioni esterne la colonia dei grifoni delle Rocche del Crasto. Fra gli oltre 160 individui che compongono la colonia, oltre al grifone di Rüppell, l’avvoltoio africano recentemente insediato, è stato accertato anche un nuovo grifone “immigrato”, proveniente dall’Abruzzo e precisamente dalla Riserva di Monte Velino in provincia dell’Aquila. L’animale, identificato grazie all’anello di riconoscimento, è stato avvistato in questi giorni e, come spiega lo zoologo Antonio Spinnato, “i grifoni sono grandi uccelli veleggiatori che possono compiere in pochi giorni spostamenti anche di migliaia di chilometri: grazie ad una consultazione con i diversi colleghi zoologi che si occupano di grifoni in tutta Europa, siamo riusciti a risalire all’animale oggetto dell’avvistamento, ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

