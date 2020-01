Angela Nasti Instagram, lo slip brasiliana è troppo largo: mostra la parte “dove non batte il sole” (Di martedì 7 gennaio 2020) Tra le donne del mondo dello spettacolo che si sono concesse qualche giorno di relax e divertimento alle Mauritius c’è anche lei Angela Nasti, sorella di Chiara, con la quale è impegnata nella realizzazione delle loro creazioni (il brand Plume Ethérée). Appassionata da sempre di moda, Angela Nasti, classe 1999, è diventata famosa grazie al programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi Uomini e donne. Ricorderete la sua esperienza al dating show conclusasi il 29 maggio 2019 con la scelta Alessio Campoli, a discapito del rivale Luca Daffrè. La relazione tra i due però non è durata troppo a lungo: a metà giugno dello stesso anno la coppia ha spiegato ai follower sui social di aver chiuso ogni rapporto. Le cause? Beh ancora non sono chiare. Quella parentesi in tv non ha fatto altro però che giovare alla ventenne: un balsamo per la sua popolarità. Angela Nasti super hot, lo slip ... Leggi la notizia su urbanpost

