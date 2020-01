Andrea d’Inghilterra e Sarah Ferguson, lo scandalo Epstein blocca i loro piani di coppia (Di martedì 7 gennaio 2020) La travagliata storia d’amore tra Andrea d’Inghilterra e Sarah Ferguson, che nonostante il divorzio non si è mai interrotta, sta subendo un’altra battuta d’arresto a causa dello scandalo Epstein Il piano di ufficializzare il loro ritorno insieme, come coppia, sarebbe fallito a causa dello scandalo Epstein che pende- come una spada di Damocle- sulla Corona … L'articolo Andrea d’Inghilterra e Sarah Ferguson, lo scandalo Epstein blocca i loro piani di coppia NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

