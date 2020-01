Ambulanze ancora sotto attacco. "Ora telecamere" (Di martedì 7 gennaio 2020) Redazione Un'ambulanza sequestrata per costringere i sanitari a portare in ospedale un ragazzino con una banale distorsione al ginocchio. Accade a Napoli. E non è una novità. Anzi quello di domenica sera è soltanto l'ennesimo episodio di aggressione e violenza contro medici e paramedici che ha fatto muovere il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Il numero uno del Viminale ha annunciato che dal 15 gennaio saranno attive le prime telecamere sulle Ambulanze in servizio nel territorio di Napoli e sistemi di videosorveglianza collegati con le centrali di polizia nei presidi ospedalieri. L'ultima denuncia è stata presentata ieri dal direttore generale della Asl Napoli 1. L'episodio ha dell'incredibile e vede, nel tardo pomeriggio di domenica, una banda di giovani scalmanati imporre il soccorso di un loro amico in una zona adiacente all'ospedale. I ragazzi hanno preteso il ... Leggi la notizia su ilgiornale

