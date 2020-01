Ambulanza sequestrata, quattro magistrati al lavoro (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Un pool di magistrati della Procura di Napoli al lavoro per identificare il gruppo di ragazzi che ha sequestrato un’Ambulanza all’ospedale Loreto Mare di Napoli. quattro pm coordinati dal procuratore aggiunto Rosa Volpe a capo della VII sezione, quella della cosiddetta criminalità comune e di reati che violano la sicurezza pubblica. Gli operatori sanitari coinvolti nella vicenda hanno denunciato i fatti accaduti in ritardo e questo ha creato non poche difficoltà per recuperare le immagini delle telecamere. Nessuno dei presidii ospedalieri di Napoli dotati del sistema di videosorveglianza inoltre avrebbe provveduto a collegate le telecamere con la sala operativa della Questura. Alcuni, infine, ne sarebbero sprovvisti del sistema e solo l’ospedale pediatrico Santobono si sarebbe dotato di un collegamento telefonico diretto con la Questura ... Leggi la notizia su anteprima24

