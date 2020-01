Alle spalle il Samsung Galaxy S11, produzione S20 appena avviata (Di martedì 7 gennaio 2020) Oramai è certo che non è possibile parlare del Samsung Galaxy S11 come serie ammiraglia successiva alla Galaxy S10. Invece svettano all'orizzonte i prossimi Samsung Galaxy S20, è proprio il caso di dirlo, visto che la loro produzione di massa sarebbe partita proprio in questi giorni. La notizia del via effettivo Alle catene di montaggio che restituiranno i Samsung Galaxy S20 sul mercato giunge dal sito SmartPrice.com e viene pure veicolata dal noto leaker Ishan Agarwal (giovanissimo ma oramai informatore autorevole per quanto riguarda le uscite del settore mobile). Secondo quanto trapelato proprio in questi primi giorni dell'anno, in India anche se in uno stabilimento non meglio specificato, tanti operai avrebbero cominciato a lavorare ai prossimi device di punta (la serie dovrebbe contemplare almeno tre modelli). Quando ancora si parlava di Samsung Galaxy S11 era già chiaro ... Leggi la notizia su optimaitalia

Raiofficialnews : “È la storia di una resurrezione, dei bambini e dei ragazzi superstiti dei campi di sterminio e di un futuro che ri… - HellasVeronaFC : ?? #SerieATIM #SPALVerona 0-1 14' pt PAZZOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!! Scappa alle spalle di Igor e devia di testa il cross… - forumJuventus : #JuveCagliari, domani ore 15. Formazioni: 'Sarà 4-3-1-2 con Dybala alle spalle di Ronaldo e Higuain in attacco. In… -