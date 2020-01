Alitalia: Zeni nuovo direttore generale per fare il piano, tempi più lunghi per la vendita (Di martedì 7 gennaio 2020) Leogrande nomina il manager con cui ha già lavorato in Blue Panorama. Lufthansa interessata solo ad accordo commerciale. Ipotesi Newco Leggi la notizia su ilsole24ore

fisco24_info : Alitalia: Zeni nuovo direttore generale per fare il piano, tempi più lunghi per la vendita: Leogrande nomina il man… - 24notizieItalia : Alitalia: Zeni nuovo d.g. per fare il piano, tempi più lunghi per la vendita - AreaDem : RT @PPBaretta: #Alitalia @SkyTG24 La nomina del direttore generale Zeni è la precondizione per un piano industriale credibile e che le perm… -