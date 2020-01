Alitalia, Lufthansa si tira indietro Zeni è il nuovo direttore generale (Di martedì 7 gennaio 2020) Lufthansa continua a non volersi impegnare in prima persona con un investimento diretto in Alitalia. Almeno per il momento. Il responsabile per il gruppo tedesco del dossier Alitalia, Joerg Eberhart, presidente e Ceo di Air Dolomiti, ha ribadito la volontà di Lufthansa nel procedere con un'allaenza commerciale, posizione espressa fino ad oggi e che nelle previsioni dell'aviolinea teutonica potrebbe generare oltre 100 milioni in più per il gruppo italiano. Segui su affaritaliani.it Leggi la notizia su affaritaliani

repubblica : Alitalia, Lufthansa resta cauta: 'Meglio partnership che investimento, ma risanamento è inevitabile' - Affaritaliani : Alitalia, Lufthansa si tira indietro Zeni è il nuovo direttore generale - marcuspascal1 : RT @reuters_italia: Una partnership commerciale tra Lufthansa e Alitalia aumenterebbe i ricavi della compagnia italiana di 100 milioni di e… -