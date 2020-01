Alessandro Cocco: è morto il presenzialista record della TV (Di martedì 7 gennaio 2020) Alessandro Cocco, volto noto della TV, presenzialista da Guinness dei Primati, è morto all'età di 78 anni: aveva incontrato pontefici e star del cinema e della televisione. E' morto Alessandro Cocco, volto noto della televisione, anche se non era un conduttore. Cocco aveva 78 anni e aveva iniziato la sua carriera nel 1976 con la sua prima apparizione e da allora non si era più fermato, diventando il presenzialista più celebre della tv nostrana. Nato nel 1942 a Valdagno, in provincia di Vicenza, Alessandro Cocco si era trasferito a Gornate Olona, in provincia di Varese dove poi si era stabilito. Nel 1976 gli capitò per caso di partecipare alla trasmissione Schiaffo e Bacio, condotta da Raffaele Pisu, dando così il via alla sua carriera da presenzialista. E ... Leggi la notizia su movieplayer

repubblica : Addio ad Alessandro Cocco, il re dei presenzialisti tv entrato nel Guinness dei primati - VincenzoNamor85 : RT @rosatoeu: Addio ad Alessandro Cocco, il re dei presenzialisti tv entrato nel Guinness dei primati. - rosatoeu : Addio ad Alessandro Cocco, il re dei presenzialisti tv entrato nel Guinness dei primati. -