Alcol ai minorenni: «Porto a casa i ragazzi della movida di Napoli, bevono e poi vomitano» (Di martedì 7 gennaio 2020) Daniele, 53 anni, i ragazzi di Chiaia lo conoscono molto bene, almeno quelli che frequentano le discoteche e lo chiamano ogni volta che non se la sentono di mettersi alla guida dopo una serata ad... Leggi la notizia su ilmattino

CicciuM : «Mio figlio Nico morto per l'alcol, chiudete i locali che vendono cicchetti ai minorenni» - OperaFisista : «Mio figlio Nico morto per l'alcol, chiudete i locali che vendono cicchetti ai minorenni» - pasqualecasale : «Mio figlio Nico morto per l'alcol, chiudete i locali che vendono cicchetti ai minorenni» -