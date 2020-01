Al via il nuovo servizio mense a Roma, ma oggi quasi 1000 bambini sono rimasti senza pasto caldo (Di martedì 7 gennaio 2020) "Almeno nella metà dei plessi scolastici, in particolare Damiano Sauli, Poggiali-Spizzichino e Carlo Alberto Dalla Chiesa, il servizio di mensa scolastica è andato completamente in tilt e quasi 1.000 bambini sono rimasti senza un pranzo caldo o addirittura senza nulla da mangiare", ha denunciato, in una nota, Amedeo Ciaccheri, presidente del Municipio Roma VIII. Leggi la notizia su roma.fanpage

TgrSicilia : Nuovo attentato a #Siracusa. Esplosa una bomba carta contro una sala scommesse in via Carabelli. Nelle settimane sc… - Agenzia_Ansa : #Spagna, via libera del Parlamento a #Sanchez premier. Due voti di scarto: 167 a favore, 165 contrari e 18 astensio… - c_appendino : Torino continua a rinnovarsi guardando al futuro. Un ringraziamento alla @CamComTorino e a @unito per questo nuovo… -