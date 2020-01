Al Teatro Nuovo Napoli in scena ‘Malacrescita’ di Mimmo Borrelli (Di martedì 7 gennaio 2020) Al Teatro Nuovo Napoli Mimmo Borrelli porta in scena una storia di camorra e feroce dolore, ma anche di celata tenerezza. La drammaturgia sanguigna e appassionata di Mimmo Borrelli arriva sul palcoscenico del Teatro Nuovo di Napoli con il plurupremiato spettacolo Malacrescita, tratto dalla tragedia La Madre: ’i figlie so’ piezze ’i sfaccimma, che sarà in scena da venerdì … L'articolo Al Teatro Nuovo Napoli in scena ‘Malacrescita’ di Mimmo Borrelli proviene da 2A News. Scritto da Redazione Leggi la notizia su 2anews

