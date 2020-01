Agroalimentare. Regimenti (LEGA): “Sul ‘Nutri score’ ministro Bellanova sposa politiche Lega” (Di martedì 7 gennaio 2020) “Sul ‘Nutri score’ la LEGA è molto chiara: il sistema di etichettatura a semaforo dei prodotti alimentari non solo è un rischio per i prodotti ‘Made in Italy’, come olio, parmigiano, mozzarella, prosciutto, ma crea un pregiudizio sul cibo a prescindere dalla quantità consumata e dà un colpo mortale alla dieta mediterranea, che continua ad essere considerata uno dei migliori modelli nutrizionali. P Per questo ci fa piacere leggere in merito le parole del ministro delle politiche agricole Teresa Bellanova, che in un’intervista a La Stampa ha confermato quanto questo sistema penalizzi il consumatore e l’intero apparato di produzione Agroalimentare italiano, annunciando a presto un decreto”. Lo dichiara l’europarlamentare della LEGA Luisa Regimenti, membro della Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, ricordando l’impegno della ... Leggi la notizia su romadailynews

