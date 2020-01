Adele la cantante è irriconoscibile, preoccupati i fan (FOTO) (Di martedì 7 gennaio 2020) Adele sui social è irriconoscibile, è dimagrita moltissimo, i fan spaventati per la sua salute Torna sui social dopo una assenza molto lunga la cantante Adele e stupisce i fan. Infatti, la cantante è dimagrita moltissimo e negli ultimi due anni ha perso circa 30 chili. La cantante britannica era ben decisa a perdere peso e il suo corpo è cambiato rapidamente grazie ad una dieta ferrea e tanta attività fisica. Le FOTO che la ritraggono parlano chiaro e mettono in evidenza la linea snella che ha raggiunto. I fan su Instagram hanno potuto ammirare Adele mentre si trova in vacanza ad Anguilla, nei Caraibi, in cui mostra un fisico asciutto. La cantante non aveva mai nascosto le sue forme generose ma era stanca di sentirsi dire che era grassa e aveva deciso di dimagrire. I fan però hanno notato anche che il suo dimagrimento è stato eccessivo e Adele sembra davvero irriconoscibile. (Continua ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Adele la cantante è irriconoscibile, preoccupati i fan (FOTO) - - DonnaGlamour : Adele, addio kg di troppo. La cantante è in forma smagliante - Zerounotvmusic : Adele è dimagrita di 30 chili: le foto della cantante sconvolgono i fan -