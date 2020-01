Adele irriconoscibile: magrissima, ha perso troppi chili, fan preoccupati [FOTO] (Di martedì 7 gennaio 2020) “Troppo magra!” si legge tra i commenti. Ma Adele sta bene, o per lo meno è quello che dice. La star del pop ha iniziato una dieta molto efficace mesi fa, e in questi giorni sta mostrando al mondo intero i risultati, che sono davvero sconvolgenti. Il pubblico, infatti, non l’ha presa benissimo… Magra e irriconoscibile Un cambiamento radicale quello di Adele: l’artista ha scelto di perseguire un obiettivo importante e di perdere molti chili. I fan sono preoccupati guardando ai risultati: pensano che sia troppo magra. In realtà, la cantante sta molto bene, sfoggia il suo nuovo fisico con orgoglio e sicurezza. L’abito blu che indossa nel secondo scatto mette in risalto le sue nuove forme! L'articolo Adele irriconoscibile: magrissima, ha perso troppi chili, fan preoccupati FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi la notizia su velvetgossip

zazoomblog : Adele irriconoscibile i fan sono preoccupati per la cantante - #Adele #irriconoscibile #preoccupati - larrietsh : Ma quanto é dimagrita Adele aiuto é irriconoscibile - itwasaallyellow : Ma in che senso Adele ha perso non si sa quanti chili? Quando è successo? È irriconoscibile. -