Accadde oggi: il 7 gennaio 1797 viene adottato il Tricolore (Di martedì 7 gennaio 2020) La bandiera Tricolore venne adottata per la prima volta come simbolo della repubblica Cispadana il 7 gennaio 1797, su proposta di Giuseppe Compagnoni, segretario generale della confederazione al congresso costitutivo tenutosi a Reggio Emilia. Successivamente i Savoia inserirono il loro stemma al centro della banda bianca e in seguito il Tricolore fu confermato con l’avvento della Repubblica nel 1946.L'articolo Accadde oggi: il 7 gennaio 1797 viene adottato il Tricolore Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

RaiNews : 40 anni fa l'omicidio di #piersantimattarella. Alle 17 lo speciale di Rainews24 ? - RaiNews : Filosofo, scrittore e semiologo, avrebbe compiuto oggi 88 anni. Tra i suoi maggiori successi letterari 'Il nome del… - aforismidiunpaz : #AccaddeOggi, #Gennaio: #attaccoterroristico nella sede del giornale satirico #CharlieHebdo a #Parigi. I morti sono… -