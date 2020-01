Abbiamo un nome: ecco chi si occuperà di gestire il Wi-Fi gratuito in Italia (Di martedì 7 gennaio 2020) TIM si aggiudica il bando di Piazza WiFi Italia per fornire la rete e manutenere i servizi e gli impianti del progetto. ecco tutte le informazioni e i dettagli di un progetto in via di ultimazione. L'articolo Abbiamo un nome: ecco chi si occuperà di gestire il Wi-Fi gratuito in Italia proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

WeCinema : Attore, sceneggiatore, regista e produttore cinematografico e televisivo: tanti auguri a #MelGibson che oggi compie… - SpottedPoliMi : Abbiamo bisogno del tuo aiuto: cerchiamo ragazza età 20 anni, capelli corti biondi lisci. Incontrata durante volo p… - dragonerossoen1 : @pepito2402 ?????? amico mio è da anni e anni che non abbiamo un allenatore degno di questo nome ... -