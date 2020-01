Abbattuto l’albero di Natale nella Galleria Umberto: sfregio finale della baby gang (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – nella notte hanno provato a rubare l’albero “dei desideri”, il tradizionale albero di Natale che la città di Napoli custodisce nella centralissima Galleria Umberto. Stamattina l’albero di Natale gigante è stato trovato a terra, Abbattuto in malo modo. Probabilmente un tentativo di furto da quanto si evince dai primi rilevamenti. La base del tronco infatti presenta segni di taglio, probabilmente le tracce di una sega che i malintenzionati hanno usato per tentare il furto. l’albero, a differenza degli altri anni dove veniva rubato a ripetizione dalle prime notti immediatamente successive all’installazione, ha superato indenne le festività Natalizie e di Capodanno. Potrebbe essere stati “semplicemente” un atto vandalico, ma con l’avvicinarsi dei fuochi di Sant’Antonio potrebbe essere finito nel mirino delle baby gang dei Quartieri Spagnoli che, ... Leggi la notizia su anteprima24

