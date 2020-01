28enne sfregiato dall’acido: arrestata la stalker, era già stata denunciata (Di martedì 7 gennaio 2020) Si chiama Daniele Polacci, ha 28 anni e il nuovo anno è iniziato all’insegna di un incubo. Il giovane è stato aggredito e sfregiato con l’acido da una 43enne che aveva brevemente frequentato, prima che si rivelasse una vera stalker. La donna era già stata denunciata e nei giorni scorsi è scattato l’arresto. Le condizioni del 28enne sfregiato dall’acido Il quadro della situazione si è fatto chiaro, anche grazie alla testimonianza della vittima stessa. Il barista modenese di 28 anni sfregiato con l’acido da una stalker sta bene. Come riportato da Il Giorno, è stato dimesso dall’ospedale ma per fortuna l’acido non ha raggiunto gli occhi. Poteva andare molto peggio, insomma, ma questo non toglie nulla alla gravità degli avvenimenti.La donna si chiama Tamara Masia, 43enne originaria di Vercelli, ed è stata arrestata dai Carabinieri a Genova nei giorni scorsi. I militari l’hanno ... Leggi la notizia su thesocialpost

