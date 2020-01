Zazzaroni duro col Milan: “Errori clamorosi, Ibra è solo marketing. Si bruci Piatek come fatto con Higuain” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha detto la sua sul mercato del Milan e su Ibrahimovic a “Tutti Convocati”, trasmissione sportiva di Radio 24. Lo svedese, che sembrava dover scendere da subito in campo da titolare nella sfida interna contro la Sampdoria, sta guardando invece i suoi compagni dalla panchina. come evidenziato dal tweet dello stesso profilo del programma, il giornalista ha definito quella di Ibrahimovic “solo marketing, è una mossa della disperazione. Il Milan non ha obiettivi. Non c’è una questione tecnica. Ora bruci Piatek così come ha bruciato Higuain. Una serie di errori clamorosi.”L'articolo Zazzaroni duro col Milan: “Errori clamorosi, Ibra è solo marketing. Si bruci Piatek come fatto con Higuain” CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

CalcioWeb : #Zazzaroni duro col #Milan: 'Errori clamorosi, #Ibra è solo marketing. Si bruci #Piatek come fatto con #Higuain' - - fber_1971 : RT @InteristaC61: Lo scrivevo stanotte ?? per chi non conoscesse a muso duro di Bertoli per definire..#Zazzaroni e non solo.. è riuscito in… -