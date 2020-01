Yakuza Like a Dragon: Svelato il ritorno di Kazuma Kiryu (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tra pochi giorni Yakuza Like a Dragon sarà ufficialmente disponibile nei negozi del Sol Levante, mentre in Europa dovremo attendere il 2020 inoltrato. Nell’attesa quest’oggi vogliamo condividere con voi nuovi dettagli riguardanti questa volta alcuni Boss speciali presenti in gioco, tra cui il celebre Kazuma Kiryu, ex protagonista della serie Yakuza. Yakuza Like a Dragon: I Boss leggendari In Yakuza Like a Dragon vi ritroverete a sfidare Boss di vario tipo, tra questi ve ne sono alcuni leggendari, appartenenti dunque al gruppo Legends of the Yakuza. Il suddetto gruppo è composto da leggende come Kazuma Kiryu, Goro Majima e Taiga Saejima. Non ci è dato di sapere per ora se sono Boss legati alla storia principale oppure opzionali. Quello che sappiamo è che i Boss hanno un proprio stile di combattimento. Majima potrà ... Leggi la notizia su gamerbrain

