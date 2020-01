Withings ScanWatch è uno smartwatch ibrido che nasconde tante funzioni avanzate per la salute (Di lunedì 6 gennaio 2020) Withings ScanWatch è l'ulimo arrivato della casa francese, un orologio ibrido con tante funzionalità smart: ECG, apnee notturne e fibrillazione atriale sono solo alcuni esempi di ciò che è in grado di fare questo nuovo smartwatch al debutto al CES 2020. L'articolo Withings ScanWatch è uno smartwatch ibrido che nasconde tante funzioni avanzate per la salute proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

