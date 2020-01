Volley, Preolimpico europeo 2020: calendario 6 gennaio. Programma, orari e tv (Di lunedì 6 gennaio 2020) Oggi lunedì 6 dicembre andrà in scena la seconda giornata del torneo Preolimpico europeo 2020. A Berlino otto tra le nazionali più importanti del vecchio continente si contendono l’unico pass per la rassegna a cinque cerchi. Non c’è l’Italia che ha già conquistato la qualificazione per le olimpiadi di Tokyo 2020. Ad aprire il Programma odierno la super sfida tra Olanda-Serbia. Gli slavi hanno perso malamente contro la Francia nel match d’esordio mentre per gli Orange si tratta della prima partita nella competizione. I Campioni d’Europa si affideranno ai loro fuoriclasse come Aleksandar Atanasijevic, Marko Podrascanin, Uros Kovacevic e Nemanja Petric. Ci si attende un match molto equilibrato e nelle ultime quattro sfide i serbi hanno avuto la meglio per tre volte con altrettante partite decise al tie-break. Esordio durissimo per la Bulgaria che affronterà la ... Leggi la notizia su oasport

