Volley, Preolimpico 2020: risultati e classifiche. Bulgaria batte Francia, la Serbia si riscatta, Germania in semifinale (Di lunedì 6 gennaio 2020) A Berlino (Germania) è andata in scena la seconda giornata del torneo europeo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley maschile, in palio l’ultimo pass per la rassegna a cinque cerchi a cui l’Italia è già ammessa. La Bulgaria ha compiuto una vera e propria impresa sconfiggendo la Francia al tie-break, la Serbia ha riscattato il ko subito ieri contro i transalpini e ha demolito l’Olanda mentre la Germania ha liquidato il Belgio. Di seguito la cronaca delle tre partite e le classifiche dei due gironi, le prime due classificate accederanno alle semifinali incrociate. POOL B: Serbia-OLANDA 3-0 (25-18; 25-18; 25-17) Clicca qui per la cronaca della partita. Bulgaria-Francia 3-2 (25-23; 17-25; 25-22; 19-25; 15-8) Clicca qui per la cronaca della partita. CLASSIFICA POOL B: Francia 1 vittoria (4 punti)*, Serbia 1 vittoria (3 punti)*, ... Leggi la notizia su oasport

