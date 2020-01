Volley, Bulgaria indemoniata! Sokolov sconfigge la Francia al preolimpico, carte rimescolate verso Tokyo 2020 (Di lunedì 6 gennaio 2020) Clamoroso colpaccio della Bulgaria al torneo europeo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. I ragazzi dell’infinito coach Silvano Prandi hanno sconfitto la Francia per 3-2 (25-23; 17-25; 25-22; 19-25; 15-8) dopo 125 minuti di autentica battaglia alla Max-Schmeling-Halle di Berlino (Germania), i Verdi si sono inventati una magia da brivido contro i Galletti che ieri avevano travolto la Serbia nel big-match e a questo punto la situazione della Pool B è davvero intricatissima visto che Francia, Serbia e Bulgaria hanno una vittoria a testa (le prime due classificate si qualificano alle semifinali, è in palio un solo pass per i Giochi). La Bulgaria è stata letteralmente presa per mano dall’indemoniato opposto Tsvetan Sokolov, autore di 23 punti (53% in attacco, 2 aces) e ben supportato dallo schiacciatore Martin Atanasov (15) entrato a partire dal terzo set insieme ad ... Leggi la notizia su oasport

