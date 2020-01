Video/ Atalanta Parma, 5-0,: highlights e gol. Bergamaschi inarrestabili!, Serie A, (Di lunedì 6 gennaio 2020) Video Atalanta Parma, risultato finale 5-0,: ennesima goleada dei Bergamaschi che travolgono i ducali e si avvicinano al quarto posto. Leggi la notizia su ilsussidiario

Atalanta_BC : Marchio di fabbrica ??+?? More of this in 2020? ???? #GoAtalantaGo ???? #PapuGomez - pilenga : Anche zoppo deve tornare il Mattia! #atalanta #caldara #bergamo #tornaacasa - gigipoletti : Poi ci si chiede perché i talenti italiani non esplodono..... Si pesca solo All estero quando in Italia ce ne sono… -