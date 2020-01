Vertenza Treofan, incontro tra lavoratori e parlamentari (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBattipaglia (Sa) – Faccia a faccia tra lavoratori e parlamentari per valutare i possibili sviluppi della Vertenza Treofan. I deputati Anna Bilotti e Cosimo Adelizzi hanno incontrato questa mattina, insieme al consigliere regionale Michele Cammarano, i lavoratori della Treofan di Battipaglia, che hanno trascorso nello stabilimento la mattina dell’Epifania e con i quali i tre esponenti del Movimento 5 Stelle hanno discusso a lungo di quali dovranno essere i prossimi passi per arrivare a uno sbocco positivo della vicenda. “Nei giorni scorsi ho già indirizzato al Ministero dello Sviluppo economico la richiesta di un incontro – ha commentato Anna Bilotti – per avere aggiornamenti sullo stato dell’interlocuzione con Jindal e sui tempi di convocazione del nuovo tavolo ufficiale tra le parti, che dovrebbe tenersi prima di fine mese. So che ... Leggi la notizia su anteprima24

