Verona. Dimentica di tirare il freno a mano, trenino dei turisti contro una vetrina: 3 feriti (Di lunedì 6 gennaio 2020) L'incidente ieri pomeriggio nella centrale via Garibaldi all'altezza della gelateria Pampanin. Il conducente non avrebbe messo il freno a mano dopo essere sceso e il convoglio turistico si è schiantato contro la vetrina di un negozio. Leggi la notizia su fanpage

Verona Dimentica Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Verona Dimentica