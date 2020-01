Vento forte in Campania: incendi ed evacuazioni nell’Avellinese (Di lunedì 6 gennaio 2020) Un incendio è divampato nella notte in un bosco di Moschiano, nell’Avellinese: le fiamme sono alimentate dal forte Vento, nonostante squadre dei vigili del fuoco stiano lavorando da ore per contenerle. Nelle scorse ore il rogo ha minacciato 3 abitazioni rurali, occupate da famiglie che sono state evacuate. Criticità anche nel Beneventano, lungo due versanti del monte Taburno, dove divampano 2 incendi dal pomeriggio di ieri: le operazioni di spegnimento sia sulla montagna di Civitella, a Cusano Mutri, sia tra Bonea e Bucciano sono iniziate soltanto oggi perché le aree particolarmente impervie non erano raggiungibili.L'articolo Vento forte in Campania: incendi ed evacuazioni nell’Avellinese Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

