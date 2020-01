Venti di terza guerra mondiale, la minaccia della milizia iraqena: “Ridurremo le basi americane in macerie” (Di lunedì 6 gennaio 2020) I terroristi iracheni minacciano di ridurre le basi aeree statunitensi “in macerie”. Aumentano le paure legate ad un’ipoteica terza guerra mondiale dopo la terribile minaccia lanciata da Kataib Hezbollah, una milizia iraqena appoggiata dall’Iran al centro delle attuali tensioni tra Washington e Teheran. Hassan Nasrallah, il segretario generale libanese della milizia, ha affermato che tutte … L'articolo Venti di terza guerra mondiale, la minaccia della milizia iraqena: “Ridurremo le basi americane in macerie” NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

Combinata nordica : terza vittoria consecutiva per Riiber a Ruka. Kostner migliore degli azzurri in Venti settesima posizione : Gara senza storia a Ruka dove il norvegese Jarl Magnus Riiber ha conquistato la terza vittoria consecutiva . Ad onor del vero l’esito appariva abbastanza scontato dopo la decisione della giuria di cancellare il segmento di salto, previsto in mattinata, a causa di condizioni meteo troppo instabili e pericolose. A decidere l’ordine di partenza, quindi, è stato il Provisional Competion Round disputato giovedì. Riiber ha amministrato ...

