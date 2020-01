Venezuela, il deputato Parra si autoproclama presidente del Parlamento contro Guaidó (Di lunedì 6 gennaio 2020) Ancora caos e tensione politica in Venezuela. Il deputato Parra, vicino a Maduro, si è autoproclamato presidente del Parlamento, carica detenuta da Guaidó. CARACAS – Il Venezuela non riesce a uscire dalla crisi istituzionale tra il presidente Maduro e il Parlamento. Parlamento, Parra si autoproclama presidente A sorpresa, infatti, il deputato Luis Parra, rivale di Juan Guaidó e fedele al presidente Nicolas Maduro, si è autoproclamato presidente del Parlamento. L’opposizione, a cui è stato impedito di entrare nell’Assemblea nazionale a causa di lunghissimi controlli da parte della polizia, ha denunciato la mossa come un “colpo di Stato parlamentare”. Parra ha annunciato la sua decisione insieme ai deputati Franklyn Duarte e Josè Gregorio Noriega, presentati come i suoi vice, con l’appoggio di altri parlamentari dell’opposizione, ma ... Leggi la notizia su newsmondo

