Valtellina, bob contro un albero: muore Diego, 3 anni. Per 24 ore ha lottato in ospedale, salvo il fratellino che era con lui (Di martedì 7 gennaio 2020) Bob contro un albero: muore bimbo di 3 anni. È morto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il bambino di non ancora 4 anni che, sabato pomeriggio, era rimasto gravemente ferito con... Leggi la notizia su leggo

