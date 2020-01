Usa-Iran | l’avvertimento di Rouhani a Trump | “Non minacciare mai la nazione Iraniana”

Iran-Usa - pronta la vendetta : “Nemmeno morte Trump sarebbe sufficiente” : Iran-Usa, pronta la vendetta dello stato islamico come annunciato in queste ore dal brigadiere generale Amir Ali Hajizadeh. Cresce la tensione tra Iran e Usa in seguito all’uccisione del generale Soleimani da parte degli USA in un raid su Baghdad nella notte tra il 2 e il 3 gennaio. In occasione dei funerali dell’ex capo […] L'articolo Iran-Usa, pronta la vendetta: “Nemmeno morte Trump sarebbe sufficiente” proviene ...

Moody's : da duraturo conflitto Usa-Iran rischio shock : A confermare che il conflitto in corso sarà un disastro per tutti, ci ha pensato anche Moody's. Secondo la privata con sede a New York che esegue ricerche finanziarie e analisi sulle attività di imprese commerciali e statali, il conflitto farà saltare gli ordinari piani del mercato. Leggi anche -> Scatenato Trump su Twitter: "Iran più

Crisi Usa-Iran - il web ironizza e rimpiange Craxi : "Ah se ci fosse lui - invece abbiamo Di Maio" : Crisi Usa-Iran, il web ironizza e rimpiange Craxi: "Ah se ci fosse lui, invece abbiamo Di Maio" "Ah se ci fosse Craxi, il gran leone della politica estera, e invece c'è Di Maio". L'ironia più pungente, come sempre, è del popolo del web sui social in questi giorni particolarmente tesi dopo il raid Usa che ha provocato la morte del generale iraniano Qassem Soleimani e aperto un possibile fronte di guerra tra Iran e

Stoltenberg : "Il raid contro Soleimani deciso dagli Usa - non dalla Nato. L'Iran eviti provocazioni" : La decisione di assassinare il generale iraniano Qassem Soleimani è stata una “degli Usa e non della Nato”. Lo ha affermato il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, precisando però che “tutti gli alleati sono preoccupati per le attività destabilizzanti dell’Iran nella regione”. Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha chiesto di dare la massima rilevanza al dialogo, ...

Usa vs Iran - Terza Guerra Mondiale/ Trump "colpiamo siti culturali" : ira Congresso : Terza Guerra Mondiale, Usa vs Iran: Trump 'pronti a colpire i loro siti culturali'. Ira Congresso e Unesco: figlia Soleimani 'Presidente pazzo'

La guerra sul nucleare tra Usa e Iran dietro il Medio Oriente in fiamme? : “L’Iran non ha mai vinto una guerra, ma non ha mai perso un negoziato!”. È stato questo il primo tweet del presidente americano Donald Trump dopo l’uccisione del generale Iraniano Qassem Soleimani. Parole sibilline che collegano, in modo neppure troppo velato, l’omicidio dell’alto papavero di Teheran all’accordo sul nucleare. Quasi che le due cose siano legate. Ma è davvero così? Iran never won a war, ...

Perché la guerra Usa-Iran è (anche) una minaccia per la Cina : La Cina trattiene il fiato in attesa di capire come reagirà l’Iran all’uccisione del generale Qassem Soleimani. Per bocca del portavoce del ministero degli Esteri, Geng Shuang, Pechino ha subito invitato tutte le parti in causa a mantenere la calma. “Soprattutto gli Stati Uniti”, chiamati a “esercitare moderazione per evitare crescenti tensioni”. Ma il problema più grande, purtroppo per il Dragone, non è rappresentato da Donald ...

Iran-Usa - Di Maio : “La Costituzione dice che l’Italia ripudia la guerra. Chi crede che la strada sia la violenza ci espone a ritorsioni” : “La Costituzione dice che l’Italia ripudia la guerra”. E chi invece sceglie la violenza, “espone il nostro Paese a ritorsioni”. Il ministro degli Esteri e leader M5s Luigi Di Maio, dopo un giorno di silenzio, è intervenuto su Facebook per commentare la crisi internazionale tra Iran e Stati Uniti, ma anche la tensione crescente in Libia. “Le vicende” degli ultimi giorni, si legge, “ci riportano a ...

Crisi Usa-Iran : cosa ci faceva il generale Soleimani in Iraq? : Crisi Usa-Iran: cosa ci faceva il generale Soleimani in Iraq? L’uccisione di Qassem Soleimani, avvenuta a Baghdad lo scorso 3 gennaio, ha innescato una Crisi diplomatica tra Usa e Iran: ma cosa ci faceva il generale iraniano in Iraq? È la domanda che in molti si sono posti subito dopo la morte del militare, avvenuta in un raid statunitense ordinato direttamente dal presidente Trump. Secondo quanto ricostruito dalla National Iraqi News ...

Khamenei piange su bara Soleimani/ Furia Iran : "per Usa sarà un altro Vietnam" : L'Ayatollah Khamenei piange sulla bara di Soleimani; fatwa Iran contro Trump 'per gli Usa sarà un altro Vietnam se non lasciano il Medio Oriente'

Crisi Usa-Iran - Conte : “Evitare un’ulteriore escalation. Prioritario promuovere un’azione europea. Anche per la Libia serve soluzione politica” : “La cautela in una situazione come questa è d’obbligo. In questo momento tutta la nostra attenzione deve essere concentrata ad evitare un’ulteriore escalation, che rischierebbe di superare un punto di non ritorno. Per conseguire questo obiettivo è Prioritario promuovere un’azione europea forte e coesa per richiamare tutti a moderazione e responsabilita’, pur nella comprensione delle esigenze di sicurezza dei nostri ...

Iran - Khamenei piange sulla bara di Soleimani - folla oceanica ai funerali : «Per gli Usa sarà un altro Vietnam» : ?Iran, milioni di Iraniani hanno sfilato a Teheran al corteo funebre del generale Soleimani e il leader Iraniano Ali Khamenei ha pregato in lacrime sulle bare di Soleimani e degli...

Crisi Iran-Usa - Conte : “Sì a missione dell’Ue per impedire la guerra” : Il premier Giuseppe Conte si è detto preoccupato per i militari italiani che si trovano in Iran dopo che gli Usa hanno inasprito le tensioni con il Medio Oriente. L’uccisione del generale Soleimani, infatti, ha provocato un’escalation senza precedenti che potrebbe sfociare in conseguenze ben più serie. Secondo il Presidente del Consiglio, l’unica soluzione nell’immediato è quella di “evitare un’ulteriore ...

Children of Morta : lo studio di sviluppo a processo in Iran a caUsa dei contenuti del gioco : Lo studio di sviluppo di Children of Morta, Dead Mage, è stato convocato in tribunale in Iran, secondo quanto riferito da un post su Resetera. La notizia proviene da un tweet, recentemente cancellato, di uno degli sviluppatori del gioco. Dead Mage è una società di sviluppo di giochi principalmente Iraniana con molti membri del suo team che provengono da questo stato, ma ha una sede al di fuori dell'Iran, ovvero in Texas.Al momento non è chiaro ...