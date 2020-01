Una start up promette la ricarica sicura via etere, anche per smartphone (Di lunedì 6 gennaio 2020) Molte realtà tra start up ed aziende già bene avviate negli anni hanno cercato di sperimentare soluzioni in grado di trasferire energia elettrica senza cavi L'articolo Una start up promette la ricarica sicura via etere, anche per smartphone proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

Bologna - dal pomodoro anticaporalato all’agricoltura etica : Una start-up contro lo sfruttamento : “L’esistenza e la dignità vengono prima del prodotto e dei prezzi”. Sono i fondamenti del lavoro per Lucio Cavazzoni, ex presidente di Alce Nero e co-fondatore di una nuova start-up agricola, Good Land, presentata a Bologna . L’impresa ha un obiettivo chiaro, “che è più alto dell’affare specifico: produrre un impatto positivo sul territorio – spiega Cavazzoni -. È il tempo di passare dalla comunicazione alla relazione, dal marketing ...

Biathlon - Johannes Boe infligge Una dura lezione nella mass start di Le Grand Bornand 2019. 17° Dominik Windisch : Il padrone assoluto del Biathlon colpisce ancora. Il norvegese Johannes Thingnes Bø coqnuista il 42esimo successo della carriera dominando la mass start di Le Grand Bornand , fortemente condizionata dalla pioggia che ha reso pesantissima la neve e molto faticoso affrontare i 15km. Una vittoria di superiorità indiscutibile, ottenuta con un 19/20 al poligono e mai messa in discussione da nessuno, che vale dunque oltretutto il sesto successo in otto ...

Apple acquista Una startup per rivoluzionare la fotografia sugli iPhone di domani? : Stando a quanto riportato da Bloomberg, Apple ha acquisito Spectral Edge, un’innovativa startup del Regno Unito, la cui tecnologia potrebbe potenzialmente migliorare in maniera drastica la qualità delle foto sui prossimi iPhone . La startup nasce come spin off ?di un progetto di ricerca condotto dall’Università dell’East Anglia, in cui è stata messa a punto una tecnologia di fotografia computazionale in grado di migliorare la ...

C’è Una startup che per ogni robot venduto paga la formazione a un lavoratore : Secondo i dati diffusi da Oxford Economics e riportati dalla Bbc riguardo all’automazione della produzione, entro il 2030 circa 20 milioni di lavoratori nel settore industriale potrebbero essere sostituiti dai robot . Ma qualcuno ha iniziato a pensare a una sorta di possibile compensazione, e da qui nasce il programma sperimentale “Automation stipend”, lanciato dalla startup italiana Makr Shakr. In sostanza, l’azienda torinese che ha sviluppato ...

C’è Una startup in Italia che fa diagnosi con un solo fascio di luce : I vincitori del Premio Nazionale Innovazione 2019. È Specto la startup vincitrice assoluta del Premio nazionale innovazione 2019 assegnato venerdì 29 novembre a Catania, una sorta di Coppa dei campioni tra i primi classificati delle StartCup regionali organizzato da Pni Cube. L’azienda milanese ha superato le altre finaliste nella splendida cornice del Monastero dei Benedettini, dove trovano sede alcune facoltà dell’ateneo cittadino. Specto ...

A Profound Waste of Time su Kickstarter per il secondo numero di Una rivista che profuma d'arte : Nel caso in cui non abbiate mai sentito parlare di A Profound Waste of Time fortunatamente ci siamo qui noi a venirvi in soccorso perché si tratta sicuramente di un'iniziativa particolare e degna di nota nel mondo dei videogiochi. L'occasione per scrivere di questa particolare rivista? La presenza su Kickstarter da ormai alcuni giorni della campagna di raccolta fondi per il secondo numero.A Profound Waste of Time è un progetto che viene lanciato ...

