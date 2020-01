UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di martedì 7 gennaio 2020 (Di lunedì 6 gennaio 2020) anticipazioni puntata 5412 di Un POSTO al SOLE in onda martedì 7 gennaio 2020: Dopo aver messo insieme tutti i pezzi del puzzle, Serena (Miriam Candurro) costringe Filippo (Michelangelo Tommaso) a un aspro confronto… Silvia (Luisa Amatucci) e Arianna (Samanta Piccinetti) offrono a Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) di lavorare di nuovo al Caffè Vulcano, tuttavia lui chiede più soldi e qualcuno potrebbe pure mettergli i bastoni tra le ruote… Il tentativo di Raffaele (Patrizio Rispo) e Ornella (Marina Giulia Cavalli) di far riappacificare Renato (Marzio Honorato) e Otello (Lucio Allocca) non è andato a buon fine. A questo punto, Otello prende una decisione che potrebbe rendere ancora più complicato il rapporto con il Poggi senior… Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo UN POSTO AL SOLE, anticipazioni ... Leggi la notizia su tvsoap

