Ultimi sondaggi politico elettorali Emilia Romagna, solo due punti dividono Borgonzoni da Bonaccini, decisivi gli ultimi giorni di campagna elettorale (Di lunedì 6 gennaio 2020) Le elezioni regionali in Emilia Romagna saranno decisive per le sorti di un governo sempre più traballante. Già in aperta polemica per la revoca delle concessioni autostradali, la coalizione giallofucsia non potrà reggere lo smacco della sconfitta in una regione che per 50 anni è stata sempre governata dalla sinistra. Matteo Salvini è in pressing. Da inizio di gennaio è partito il suo tour che toccherà 100 piazze in Emilia Romagna. Ieri il leader della Lega è stato a Faenza dove ha avuto un’accoglienza che lascia immaginare che molti Emiliani, delusi dal governo Conte bis, si stanno spostando a destra. Secondo gli Ultimi sondaggi però il centrosinistra di Bonaccini è ancora in testa in Emilia. La coalizione che sostiene l’attuale governatore Emiliano si attesterebbe tra il 44-46%. Il centrodestra che sostiene la senatrice della Lega Lucia Borgonzoni, invece si ... Leggi la notizia su baritalianews

