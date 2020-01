Ufo, angelo o drone? I cospirazionisti discutono sull’oggetto apparso durante la manifestazione per Soleimani (Di lunedì 6 gennaio 2020) durante la diretta della ‘CNN’ da Teheran per la manifestazione in ricordo di Soleimani, i cospirazionisti hanno notato uno strano oggetto alzarsi in volo. La notte tra il 2 ed il 3 gennaio gli Usa hanno lanciato un’offensiva aerea che ha condotto alla morte del generale Soleimani. L’attacco è stato effettuato in risposta all’occupazione dell’ambasciata … L'articolo Ufo, angelo o drone? I cospirazionisti discutono sull’oggetto apparso durante la manifestazione per Soleimani NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

sigma_tao : Ottavia De Luise è una bambina che a soli 12 anni scomparve in Basilicata. Stava giocando quando comparve un UFO… - HapCollins : @angelo_cennamo @66thand2nd Ah, un ufo appena atterrato: un mistero e la sua incredibile soluzione - nello stesso oggetto. -