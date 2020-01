Udine, coppia aggredita da marocchini: 28enne pestato e rapinato (Di lunedì 6 gennaio 2020) Federico Garau I giovani cercavano un posto in cui appartarsi, ma sono stati sorpresi dai due nordafricani: pestato a sangue, il ragazzo ha ricevuto una prognosi di 10 giorni in ospedale Cercavano un po' di intimità, e per questo si sono introdotti in un edificio abbandonato sito nella zona di Santa Caterina (Udine) i due ragazzi aggrediti e rapinati la scorsa notte da due malviventi di nazionalità marocchina da tempo noti alle forze dell'ordine locali. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, l'episodio si sarebbe verificato durante la notte tra lo scorso sabato 4 e domenica 5 gennaio in uno stabile di via Latisana, in zona villa Primavera. È all'incirca mezzanotte quando le due vittime, una 26enne di Udine ed un milanese di 28 anni, decidono di appartarsi e di correre il rischio di introdursi all'interno di un edificio fatiscente, tra l'altro già noto ai cittadini ... Leggi la notizia su ilgiornale

