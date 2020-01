Tuttosport: il Napoli ritira Hysaj dal mercato invernale (Di lunedì 6 gennaio 2020) Hysaj non sembra più essere destinato a lasciare il Napoli. Lo scrive Tuttosport. Il terzino albanese resta, può costituire una alternativa, anche perché si sono complicate le trattative per arrivare ad altri terzini. Scrive il quotidiano sportivo: “Il Napoli ha congelato l’ipotesi di privarsi di Hysaj a stagione in corso, anche perché si sono complicate le piste che portavano ad altri laterali, come Ricardo Rodriguez, in uscita dal Milan. Il mancino si è proposto pure alla Lazio, quando ha capito che l’interesse del Napoli si era raffreddato. Pare che per lui ci siano più chance all’estero con il Psv e il Watford pronti a prelevarlo. Su Acuna è forte l’interesse dell’Inter, anche se lo Sporting non molla la presa”. L'articolo Tuttosport: il Napoli ritira Hysaj dal mercato invernale ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

