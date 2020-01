Trump:Iraq ci caccia?Ci dia soldi spesi

Trump ha minacciato non solo "grandi sanzioni", ma anche di farsi restituire i soldi spesi per la base americana. "Abbiamo una base straordinariamente costosa, costruirla è costato miliardi di dollari, ben prima che io mi insediassi. Non ce ne andremo -ha detto- se non ci restituiranno i soldi". Trump rilancia poi la minaccia di colpire anche i siti culturali in caso di rappresaglia da parte dell'Iran.(Di lunedì 6 gennaio 2020) Dopo il voto del Parlamento iracheno sulla risoluzione non vincolante per l'uscita delle truppe americane,ha minacciato non solo "grandi sanzioni", ma anche di farsi restituire iper la base americana. "Abbiamo una base straordinariamente costosa, costruirla è costato miliardi di dollari, ben prima che io mi insediassi. Non ce ne andremo -ha detto- se non ci restituiranno i".rilancia poi la minaccia di colpire anche i siti culturali in caso di rappresaglia da parte dell'Iran.(Di lunedì 6 gennaio 2020)

TizianaFerrario : risultato ottenuto sinora da #Trump con uccisione gen.#Suleimani:parlamento Iraq ha votato cacciata truppe stranier… - demagistris : Governo chiarisca subito se sono state utilizzate basi militari in Italia nell’attacco sferrato da Trump in Iraq co… - Linkiesta : #Trump insiste sui 52 obiettivi che è pronto a bombardare in caso di risposta iraniana. E dice che non lascerà l’Ir… -