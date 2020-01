Trump minaccia: "L'Iran non avrà mai l'arma nucleare. Pronti ad attaccare siti culturali" (Di lunedì 6 gennaio 2020) Non accenna a diminuire la tensione tra Usa e Iran dopo il raid statunitense nel quale è morto Solemaini. “L’Iran non avrà mai l’arma nucleare”, ha twittato Donald Trump all’indomani dell’annuncio di Teheran dell’uscita dall’accordo del 2015. Il presidente degli Stati Uniti ha rilanciato la minacci di colpire beni culturali Iraniani: “A loro è consentito uccidere, torturare e mutilare la nostra gente e a noi non è consentito toccare i loro siti culturali? Non funziona così”. Su questo punto è arrivata la risposta dell’Unesco che, per voce della direttrice generale, ha ricordato che gli Stati Uniti hanno ratificato le due convenzioni - del 1954 e del 1972 - che mIrano a proteggere i beni culturali in caso di guerra. Le parole del presidente americano sembrano ... Leggi la notizia su huffingtonpost

LaStampa : Il segretario di Stato agli Esteri britannico, Dominic Raab: «Soleimani era una minaccia, gli americani hanno il di… - ilpost : Trump ha minacciato di bombardare dei “siti culturali” in Iran - fabiochiusi : E Pompeo non riesce nemmeno a dire che bombardare siti di rilievo culturale iraniani, come minaccia Trump, è esclus… -