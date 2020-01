Trump minaccia ancora l’Iran: “Perché mai non dovremmo colpire i siti culturali?” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Nonostante si tratti di un crimine di guerra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump continua a minacciare l'Iran di distruggere importanti siti culturali: "A loro è consentito uccidere, torturare e mutilare la nostra gente e a noi non è consentito toccare i loro siti culturali? Non funziona così". Leggi la notizia su fanpage

LaStampa : Il segretario di Stato agli Esteri britannico, Dominic Raab: «Soleimani era una minaccia, gli americani hanno il di… - ilpost : Trump ha minacciato di bombardare dei “siti culturali” in Iran - fabiochiusi : E Pompeo non riesce nemmeno a dire che bombardare siti di rilievo culturale iraniani, come minaccia Trump, è esclus… -