Trump avverte l'Iraq: "Sanzioni enormi se le truppe USA saranno espulse" (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump sembra aver ormai perso il senno della ragione e col passare delle ore non fa che fomentare ulteriormente l'escalation della tensione in Medio Oriente.All'indomani dell'approvazione da parte del Parlamento iracheno della risoluzione per chiedere a tutte le truppe straniere di lasciare il Paese, Trump ha replicato con la solita capacità comunicativa pari a quella di un bambino di una decina d'anni, incurante delle conseguenze che le sue azioni e le sue parole rischiano di avere sul Mondo intero:Lì abbiamo una base aerea straordinariamente costosa. È costato miliardi di dollari costruirla e non ce ne andremo finché non ci ripagheranno. Iraq: Parlamento approva risoluzione, via truppe straniere dal Paese Su spinta del premier Adil Abdul Mahdi, il Parlamento iracheno ha approvato una ... Leggi la notizia su blogo

Mirith_ : RT @ChiodiDonatella: PER #SINISTRA E #5STELLE LA PRIORITÀ È #RULAJEBREAL. POI FRIGNANO PERCHÉ #TRUMP NON CI AVVERTE Niente #Sanremo per la… - giraldiorazio : RT @ChiodiDonatella: PER #SINISTRA E #5STELLE LA PRIORITÀ È #RULAJEBREAL. POI FRIGNANO PERCHÉ #TRUMP NON CI AVVERTE Niente #Sanremo per la… - Alexander88FdI : RT @ChiodiDonatella: PER #SINISTRA E #5STELLE LA PRIORITÀ È #RULAJEBREAL. POI FRIGNANO PERCHÉ #TRUMP NON CI AVVERTE Niente #Sanremo per la… -