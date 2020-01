"Trovate qualcuno che vi guardi come Joaquin Phoenix guarda la fidanzata" (Di lunedì 6 gennaio 2020) Qualche passo indietro sul red carpet, per osservarla affascinato da lontano e lasciare a lei i riflettori. Lo sguardo innamorato di Joaquin Phoenix rivolto alla fidanzata Rooney Mara ha catturato l’attenzione dei fotografi nell’edizione 2020 dei Golden Globes. I due si sono conosciuti sul set di “Her” nel 2012, ma si sono innamorati durante le riprese di “Maria Madddalena”, quattro anni più tardi e non si sono mai lasciati. Insieme viaggiano molto e cercano di non recitare mai contemporaneamente, se non sullo stesso set, per non trascorrere troppo tempo distanti.Una formula che pare funzionare, a giudicare da quanto traspare dallo sguardo sognante rivolto dall’attore alla collega e compagna di vita. “Trovate qualcuno che vi guardi come Joaquin Phoenix guarda la fidanzata”, scrivono gli utenti su ... Leggi la notizia su huffingtonpost

