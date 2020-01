Tre ragazzi sequestrano ambulanza e operatori del 118 a Napoli (Di lunedì 6 gennaio 2020) Ennesimo attacco contro un’ambulanza in pochi giorni. Tre ragazzi hanno sequestrato un’ambulanza e gli operatori del 118 all’ospedale Loreto Mare di Napoli. L’obiettivo dei tre era costringere i sanitari a soccorrere un loro amico di 16 anni con una distorsione al ginocchio. La denuncia è arrivata dall’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”, fondata da Manuel Ruggero, medico del pronto soccorso. ragazzi sequestrano ambulanza e personale medico “L’ambulanza me la vado a prendere io”. Questo l’incipit ironico del post pubblicato su Facebook dall’associazione per denunciare il quinto caso di aggressione nei confronti del personale medico dall’inizio del 2020. L’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”, nasce con l’obiettivo di denunciare gli ormai numerosi episodi di violenza contro medici, operatori sanitari, ambulanze e auto mediche. “Pensando al peggio il medico si fa largo tra la ... Leggi la notizia su notizie

